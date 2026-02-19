पीएम मोदी ने किया ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026’ का उद्घाटन, एआई को बताया रोजगार का बड़ा अवसर

PM Narendra Modi at India AI Impact Summit 2026 (Photo - ANI)
भारत (India) में बड़े लेवल पर 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026' (India AI Impact Summit 2026) का आयोजन चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने दिल्ली के भारतम मंडपम में आधिकारिक रूप से 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026' का उद्घाटन कर दिया है। इस अवसर पर फ़्रांस (France) के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) और ब्राज़ील (Brazil) के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा (Luiz Inácio Lula da Silva) समेत कई ग्लोबल लीडर्स और टेक लीडर्स भी भारतम मंडपम में मौजूद हैं।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन के साथ 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026' का उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एआई को रोजगार का बड़ा अवसर बताया। साथ ही भारत में आयोजित इस सम्मेलन को दुनिया का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक एआई समिट बताते हुए सभी का स्वागत किया।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
India AI Impact Summit 2026