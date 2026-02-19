19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हिंदू पुलिस अफसर की हत्या का आरोपी बांग्लादेशी नेता दिल्ली से गिरफ्तार, बड़ी साजिश हुई नाकाम

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी छात्र नेता अहमद रजा हसन मेहंदी को यूरोप भागने की कोशिश में हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया गया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Feb 19, 2026

बांग्लादेशी छात्र नेता (Video Screenshot)

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उस समय हड़कंप मच गया जब बांग्लादेश के एक छात्र नेता को यूरोप भागने की कथित कोशिश के दौरान हिरासत में ले लिया गया। इमिग्रेशन अधिकारियों ने फ्लाइट पकड़ने से पहले ही उसे रोक लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया।

आरोपी की पहचान

गिरफ्तार छात्र नेता की पहचान अहमद रजा हसन मेहंदी के रूप में हुई है। वह बांग्लादेश के हबीगंज ज़िला का रहने वाला है और 5 अगस्त 2024 को हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में आरोपी बताया जा रहा है।

ASI संतोष चौधरी की हत्या

अगस्त 2024 को बानीचांग पुलिस स्टेशन में हिंसक झड़प के दौरान सब-इंस्पेक्टर संतोष चौधरी की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। बाद में उनका शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सूत्रों के अनुसार, अहमद रजा हसन मेहंदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित रूप से हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आया।

दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आया वीडियो

दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आए एक वीडियो में मेहंदी ने दावा किया कि उसे करीब 40 मिनट तक हिरासत में रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसका मोबाइल फोन अनलॉक कर जांच की और उसे जेल भेजने की कोशिश की। उसने यह भी कहा कि उसने दूतावास से संपर्क करने की मांग की, लेकिन उसे सहयोग नहीं मिला। मेहंदी ने दावा किया कि वह बांग्लादेश लौटने के बाद कानूनी कार्रवाई करेगा। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही उसे डिपोर्ट किया गया।

शादी के 10 महीने बाद हुई थी हत्या

सब-इंस्पेक्टर संतोष चौधरी की हत्या उनकी शादी के महज 10 महीने बाद हुई थी। उनके निधन के तीन महीने बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। वह अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। घटना वाले दिन बानीचांग क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में पुलिस फायरिंग से 9 लोगों की मौत भी हुई थी। इस पूरे प्रकरण ने बांग्लादेश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bangladesh Violence

Updated on:

19 Feb 2026 09:52 am

Published on:

19 Feb 2026 09:51 am

Hindi News / National News / हिंदू पुलिस अफसर की हत्या का आरोपी बांग्लादेशी नेता दिल्ली से गिरफ्तार, बड़ी साजिश हुई नाकाम

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : ₹4.38 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, विकास पर बड़ा फोकस

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन गिरफ्तार, ड्रग्स सिंडिकेट और हथियार नेटवर्क का भंडाफोड़

राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने किया ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026’ का उद्घाटन, ग्लोबल लीडर्स के साथ पहुंचे भारतम मंडपम

PM Narendra Modi at India AI Impact Summit 2026
राष्ट्रीय

India AI Impact Summit 2026: चीनी रोबडॉग विवाद के बाद सामने आया स्वदेशी रोबट डॉग, बेंगलुरु स्टार्टअप ने किया पेश

Made In India robot dog PARAM
राष्ट्रीय

AI समिट में शामिल नहीं होंगे बिल गेट्स, बड़ी वजह आई सामने

बिल गेट्स, Bill Gates,India AI Impact Summit,Gates Foundation
राष्ट्रीय

भारत पर बेतुके टैरिफ लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं ट्रंप, अमेरिकी सांसद का बड़ा आरोप

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.