India AI Impact Summit 2026: एआई रोकेगा बिजली की चोरी, इंडोनेशिया की कुल खपत जितनी ऊर्जा बचाने का रोडमैप पेश

भारत में बिजली वितरण के दौरान होने वाला नुकसान और चोरी एक बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट में ‘प्रवाह’ नामक स्वदेशी एआई टूल का उल्लेख किया गया है। यह टूल कंप्यूटर विजन और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके बिजली खपत का विश्लेषण करता है। यह ऊपर से देखता है कि किस इलाके में कितने घर हैं और वहां कितनी बिजली खपत होनी चाहिए। अगर मीटर की रीडिंग और एआइ के अनुमान में बड़ा अंतर आता है, तो यह तुरंत बिजली विभाग को अलर्ट भेजता है। महाराष्ट्र और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में इसके परीक्षण से बिजली चोरी पकड़ने में सफलता मिली है। इससे बिजली कंपनियों का राजस्व बढ़ा है और ईमानदार उपभोक्ताओं पर टैरिफ का बोझ कम होने की उम्मीद जताई गई है।