Galgotias University Robodog Row: गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ट्रोल कर रहे लोग, सरकार भी आई निशाने पर

Galgotias University Robodog Row: इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताकर दिखाने के आरोप के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवादों में आ गई है। इस मामले से बदनामी होने के बाद यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद सोसल मीडिया पर यूनिवर्सिटी ट्रोल हो गई और यूजर्स जमकर मीम्स शेयर कर रहे हैं।