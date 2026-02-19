‘डिएगो गार्सिया को मत सौंपिए…’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड को किया आगाह, ईरान को भी दी कड़ी चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड की उस योजना की आलोचना की है, जिसके तहत चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को सौंपकर एक अहम सैन्य अड्डे को लीज पर वापस लेने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इंग्लैंड को आगाह करते हुए कहा, “डिएगो गार्सिया को मत सौंपिए। यह जमीन इंग्लैंड से नहीं छीनी जानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे महान सहयोगी पर एक दाग होगा।”