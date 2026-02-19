19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘डिएगो गार्सिया को मत सौंपिए…’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड को किया आगाह, ईरान को भी दी कड़ी चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को सौंपने की ब्रिटेन की योजना पर कड़ा विरोध जताया। डिएगो गार्सिया को लेकर इंग्लैंड को आगाह करते हुए ट्रंप ने ईरान को भी सख्त चेतावनी दी। जानें पूरा विवाद और इसके रणनीतिक मायने।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 19, 2026

Donald Trump and Keir Starmer

Donald Trump and Keir Starmer (File Photo - IANS)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड की उस योजना की आलोचना की है, जिसके तहत चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को सौंपकर एक अहम सैन्य अड्डे को लीज पर वापस लेने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इंग्लैंड को आगाह करते हुए कहा, “डिएगो गार्सिया को मत सौंपिए। यह जमीन इंग्लैंड से नहीं छीनी जानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे महान सहयोगी पर एक दाग होगा।”

ट्रंप की ताजा टिप्पणी अगले सप्ताह अमेरिका और मॉरीशस के बीच प्रस्तावित वार्ता से पहले आई है। बुधवार को ‘ट्रुथ सोशल’ प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, “मैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से कहता रहा हूं कि देशों के मामले में लीज अच्छी नहीं होती, और वह 100 साल की लीज में प्रवेश कर बड़ी गलती कर रहे हैं…”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि डिएगो गार्सिया “हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित” है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री स्टार्मर उन संस्थाओं के दावों के चलते इस महत्वपूर्ण द्वीप पर नियंत्रण खो रहे हैं, जिनके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं गया।”

ट्रंप की टिप्पणी के जवाब में इंग्लैंड के विदेश कार्यालय ने कहा कि चागोस द्वीपसमूह से जुड़ा यह समझौता ब्रिटेन और उसके प्रमुख सहयोगियों की सुरक्षा तथा ब्रिटिश नागरिकों की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश कार्यालय ने कहा, “हमने जो समझौता किया है, वही इस महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे के दीर्घकालिक भविष्य की गारंटी देने का एकमात्र तरीका है।”

प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर पहले भी कह चुके हैं कि यह समझौता सैन्य अड्डे के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि मॉरीशस पहले भी द्वीपों पर ब्रिटिश संप्रभुता की वैधता को चुनौती देता रहा है।

अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी वार्ता का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “यदि ईरान समझौता करने से इनकार करता है, तो अमेरिका को डिएगो गार्सिया का उपयोग करना पड़ सकता है… ताकि एक अत्यंत अस्थिर और खतरनाक शासन द्वारा संभावित हमले को रोका जा सके।”

रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों को संदेह है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है, हालांकि तेहरान इस आरोप से लगातार इनकार करता रहा है।

क्या है चागोस द्वीपसमूह?

चागोस द्वीपसमूह को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी) कहा जाता है। ये द्वीप वर्ष 1814 से ब्रिटेन के नियंत्रण में हैं। वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने इन द्वीपों को अलग प्रशासनिक इकाई बनाकर एक विदेशी क्षेत्र (ओवरसीज टेरिटरी) के रूप में स्थापित किया।

मॉरीशस का कहना है कि जब उसे 1968 में आजादी मिली, उससे पहले चागोस द्वीपसमूह को उससे अलग कर दिया गया था। मॉरीशस का आरोप है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ था और उस पर दबाव डालकर ये द्वीप उससे अलग किए गए। इसलिए वह लंबे समय से इन द्वीपों पर अपना अधिकार जताता रहा है।

इस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप डिएगो गार्सिया है। 1960 के दशक के अंत में ब्रिटेन ने अमेरिका को यहां सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी। इसके लिए हजारों स्थानीय निवासियों को जबरन उनके घरों से हटाया गया। हटाए गए लोगों में से कई को मॉरीशस और सेशेल्स में बसाया गया, जबकि कुछ बाद में ब्रिटेन जाकर बस गए।

ये भी पढ़ें

कंगाल होने की कगार पर पाकिस्तान? 2026 में आने वाली है आर्थिक सुनामी!
विदेश
shahbaz sharif

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Feb 2026 07:55 am

Hindi News / World / ‘डिएगो गार्सिया को मत सौंपिए…’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड को किया आगाह, ईरान को भी दी कड़ी चेतावनी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान का देश के नाम पहला संबोधन, हिंदुओं के लिए कही बड़ी बात…

Tarique Rahman
विदेश

87 संदिग्ध उड़ानें और अनजान महिलाएं…जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा! रसूखदारों तक पहुंची आंच

Jeffrey Epstein
विदेश

किसी भी समय हो सकता है युद्ध! अमेरिकी हमलों से बचने के लिए ईरान ने परमाणु ठिकानों को छिपाया, तस्वीरें आई सामने

Middle East tensions, US military buildup, US fighter jets deployment, US air power increase Middle East,
विदेश

भारत ने रूसी तेल खरीदना किया बंद? ट्रंप के दावे को रूस ने किया खारिज, कहा – “भरोसा करने का कोई कारण नहीं”

US President Donald Trump, Indian PM Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin
विदेश

इस देश में खीरे की कीमत हुई 1,000 रुपए/किलो!

Cucumbers
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.