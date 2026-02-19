किसी भी समय हो सकता है युद्ध! अमेरिकी हमलों से बचने के लिए ईरान ने परमाणु ठिकानों को छिपाया, तस्वीरें आई सामने

Iran US tensions Nuclear Issue: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। इसी बीच ईरान अपने प्रमुख परमाणु ठिकानों को कंक्रीट और मिट्टी की मोटी परतों के नीचे छिपाकर उन्हें मजबूत बंकर में बदलने की तेजी से कोशिश कर रहा है। यह खुलासा वॉशिंगटन स्थित निगरानी संस्था विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान (Institute for Science and International Security) के नए सैटेलाइट विश्लेषण में हुआ है। वहीं एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में किसी भी समय युद्ध हो सकता है, जो कि कई हफ्तों तक चल सकता है।