बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी, 2026 में मच जाएगी तबाही!

बाबा वेंगा (Baba Vanga) बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता मानी जाती हैं। उनका जन्म 1911 में और 1996 में निधन हुआ। बचपन में एक तूफान के दौरान उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिली। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने 9/11 हमले, सोवियत संघ के पतन और प्रिंसेस डायना की मृत्यु जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। हालांकि इन दावों के पुख्ता सबूत नहीं हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से उनकी भविष्यवाणियों को संयोग या अस्पष्ट कथन माना जाता है, फिर भी दुनियाभर में उनके नाम की चर्चा होती रहती है।