20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

फुटबॉल खेलते हुए सांसद को आया हार्ट अटैक और हुई मौत, राज्य में दौड़ी शोक की लहर

शिलांग के सांसद रिकी एजे सिंगकॉन का अचानक निधन हो गया है। फुटबॉल खेलते हुए अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह मैदान में ही गिर गए। इसके बाद अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 20, 2026

Ricky AJ Syngkon

Ricky AJ Syngkon (File Photo)

मेघालय (Meghalay) की राजधानी शिलांग (Shillong) के लोकसभा सांसद रिकी एजे सिंगकॉन (Ricky AJ Syngkon) का 19 फरवरी की शाम को अचानक निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे और वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी - वीपीपी (Voice of the People Party - VPP) के सदस्य थे और साथ ही पार्टी के महासचिव भी थे। उनके अचानक निधन से वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी को बड़ा झटका लगा है और राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

फुटबॉल खेलते हुए आया हार्ट अटैक

सिंगकॉन शाम को शिलांग के मावलाई मावियोंग इलाके में एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक मैदान पर गिर पड़े और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स अस्पताल ले जाया गया, जहां रात को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सीएम संगमा ने व्यक्त किया शोक

मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा (Conrad Sangma) ने सिंगकॉन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिंगकॉन की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "शिलांग से माननीय सांसद डॉ. रिकी एजे सिंगकॉन के असामयिक निधन से मैं अत्यंत स्तब्ध और दुखी हूं। डॉ. रिकी एक समर्पित और करुणामय नेता थे, जिनमें जनसेवा के प्रति गहरा उत्साह और अपनी जनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। वह आस्थावान थे और विनम्रता, दूरदर्शिता और समाज के उत्थान की सच्ची इच्छा के साथ सेवा करते थे। इस कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों और असंख्य शुभचिंतकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।"

ये भी पढ़ें

विजय माल्या कब लौटेंगे भारत? बिज़नेसमैन ने दिया बॉम्बे हाईकोर्ट को जवाब
राष्ट्रीय
Vijay Mallya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Feb 2026 08:59 am

Published on:

20 Feb 2026 08:24 am

Hindi News / National News / फुटबॉल खेलते हुए सांसद को आया हार्ट अटैक और हुई मौत, राज्य में दौड़ी शोक की लहर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खून में लथपथ पड़ी रही मासूम और किसी ने नहीं की मदद, दिल्ली में फिर सामने आया हिट एंड रन का मामला

Delhi Hit and Run
राष्ट्रीय

जुलूस पहुँचा मस्जिद के पास… और फिर बरसने लगे पत्थर! शिवाजी जयंती पर भड़की सांप्रदायिक आग

Bagalkot stone pelting, Shivaji Jayanti procession violence, Bagalkot communal tension, Karnataka Bagalkot clash news,
राष्ट्रीय

अजित पवार विमान हादसा: 27 फरवरी से पहले आएगी प्राथमिक जांच रिपोर्ट, CVR बुरी तरह क्षतिग्रस्त

Ajit Pawar Plane crash Investigation
मुंबई

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश केस में आया बड़ा अपडेट, 30 दिन में ….

Ajit pawar
राष्ट्रीय

वॉट्सऐप पर डॉक्टर और फोन पर टीचर, देसी स्टार्टअप्स ला रहे नया बदलाव

WhatsApp
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.