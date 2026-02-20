फुटबॉल खेलते हुए सांसद को आया हार्ट अटैक और हुई मौत, राज्य में दौड़ी शोक की लहर

मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा (Conrad Sangma) ने सिंगकॉन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिंगकॉन की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "शिलांग से माननीय सांसद डॉ. रिकी एजे सिंगकॉन के असामयिक निधन से मैं अत्यंत स्तब्ध और दुखी हूं। डॉ. रिकी एक समर्पित और करुणामय नेता थे, जिनमें जनसेवा के प्रति गहरा उत्साह और अपनी जनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। वह आस्थावान थे और विनम्रता, दूरदर्शिता और समाज के उत्थान की सच्ची इच्छा के साथ सेवा करते थे। इस कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों और असंख्य शुभचिंतकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।"