खून में लथपथ पड़ी रही मासूम और किसी ने नहीं की मदद, दिल्ली में फिर सामने आया हिट एंड रन का मामला

आखिरकार अस्पताल की एक नर्स ने आगे बढ़कर बच्ची को दूसरे व्यक्ति की मदद से अस्पताल पहुंचाया। पहले उन्हें माता चनन देवी अस्पताल ले जाया गया, बाद में द्वारका स्थित एक अन्य चिकित्सा केंद्र में शिफ्ट किया गया। हालांकि इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने हादसे की सूचना के बाद मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने हादसे में शामिल वाहन को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की पहचान संजीव के रूप में की है। उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और फायर स्टेशन व आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि घटना की पूरी कड़ी को समझा जा सके।