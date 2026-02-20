20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

वॉट्सऐप पर डॉक्टर और फोन पर टीचर, देसी स्टार्टअप्स ला रहे नया बदलाव

डिजिटल इंडिया और एआई के तेज़ी से हो रहे विकास की वजह से अब डॉक्टर्स और टीचर्स तक पहुंच बेहद ही आसान हो गई है। कैसे? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 20, 2026

WhatsApp

WhatsApp

भारत अब दुनिया का 'एआई एक्सपोर्ट हब' बन रहा है। एआई समिट में जारी 'इंडियाज़ एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप्स' रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय एआई स्टार्टअप्स अब 'सुपर-यूटिलिटी' मॉडल पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग आधे स्टार्टअप्स सीधे तौर पर आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों जैसे हेल्थ-टेक, एड-टेक और एग्री-टेक पर केंद्रित हैं।

'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' का विज़न

इस विशेष सत्र में लॉन्च हुई रिपोर्ट में बुनियादी क्षेत्रों में बदलाव लाने वाले 110 से ज़्यादा स्टार्टअप्स और गैर-लाभकारी संस्थाओं को शामिल किया गया है। लॉन्च के दौरान आईटी मंत्रालय के निदेशक श्री के. मोहम्मद वाई. सफीरुल्ला और अन्य अधिकारियों ने बताया कि ये कंपनियाँ एआई के 'सुपर-यूटिलिटी' मॉडल से कैसे 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के मंत्र को साकार कर रही हैं।

गेम-चेंजर एआई कंपनियाँ

हेल्थ-टेक और स्वास्थ्य तकनीक

    क्योर एआई - एक्स-रे और सीटी स्कैन का विश्लेषण कर फेफड़ों के कैंसर और टीबी की शुरुआती पहचान।

    निरामई - थर्मल इमेजिंग द्वारा बिना छुए, दर्द रहित और सस्ती ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग।

    हेल्थप्लिक्स - डॉक्टरों के लिए एआई-आधारित डिजिटल नुस्खे, जिससे इलाज प्रक्रिया में तेजी।

    एग्री-टेक, कृषि तकनीक

      देहात - 14 लाख से अधिक किसानों को फसल, खाद और बाजार की व्यक्तिगत सलाह।

      क्रॉपिन - सैटेलाइट इमेजिंग से उपज का पूर्वानुमान और फसल की सेहत की निगरानी।

      फसल - आईओटी सेंसर के ज़रिए सिंचाई और कीटनाशकों के सटीक उपयोग की सलाह व पानी की बचत।

      एड-टेक, शिक्षा तकनीक

        कॉन्वेजीनियस - 'स्विफ्टचैट' बॉट्स के जरिए करोड़ों छात्रों तक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा।

        अधिविहान - ग्रामीण छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में ट्यूटरिंग और शंका समाधान।

        न्याय और शासन

          अदालत एआई - अदालतों में रियल-टाइम स्टेनोग्राफर की तरह काम कर केस सुलझाने का समय कम करना।

          कोरोवर-ई-सेवक - कई भारतीय भाषाओं में सरकारी सेवाओं और शिकायतों के प्रबंधन की सुविधा।

          ये भी पढ़ें

          देश में 12 राज्यों तक फैला फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क, यूजीसी ने जारी की फर्जी संस्थाओं की सूची
          राष्ट्रीय
          Fake university

          खबर शेयर करें:

          Join Arovia on WhatsApp

          संबंधित विषय:

          Tech news

          Published on:

          20 Feb 2026 07:37 am

          Hindi News / National News / वॉट्सऐप पर डॉक्टर और फोन पर टीचर, देसी स्टार्टअप्स ला रहे नया बदलाव

          बड़ी खबरें

          View All

          राष्ट्रीय

          ट्रेंडिंग

          अजित पवार विमान हादसा: 27 फरवरी से पहले आएगी प्राथमिक जांच रिपोर्ट, CVR बुरी तरह क्षतिग्रस्त

          Ajit Pawar Plane crash Investigation
          मुंबई

          Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश केस में आया बड़ा अपडेट, 30 दिन में ….

          Ajit pawar
          राष्ट्रीय

          प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमांता सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट

          Priyanka Gandhi Vadra
          राष्ट्रीय

          देश में 12 राज्यों तक फैला फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क, यूजीसी ने जारी की फर्जी संस्थाओं की सूची

          Fake university
          राष्ट्रीय

          डिजिटल इंडिया से एआइ इंडिया: वॉट्सऐप पर डॉक्टर, फोन पर टीचर; देसी स्टार्टअप्स ला रहे नया बदलाव

          From Digital India to AI India
          राष्ट्रीय
          Play Store

          DOWNLOAD ON

          Play Store

          App Store

          DOWNLOAD ON

          App Store

          TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
          Patrika Site Logo

          Trending Topics

          Rashifal

          T20 World Cup 2026

          PM Narendra Modi

          Top Categories

          राष्ट्रीय

          मनोरंजन

          स्वास्थ्य

          राजस्थान

          मध्य प्रदेश

          Legal

          Grievance Policy

          This website follows the DNPA’s code of conduct

          Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

          Privacy Policy

          About Us

          Code of Conduct

          RSS

          Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.