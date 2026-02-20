प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमांता सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट

प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को गुवाहाटी में असम की हिमंता सरकार के खिलाफ 20-सूत्रीय 'जनता का आरोप-पत्र' नाम से चार्जशीट जारी की। यह दस्तावेज़ असम विधानसभा चुनावों से पहले तैयार किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार पर भ्रष्टाचार, 'सिंडिकेट राज', बेरोजगारी, नफरत और जनता की उपेक्षा के आरोप लगाए गए। कांग्रेस सांसद प्रदीप्त बोर्डोलोई की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य भर से जनता की राय लेकर इसे बनाया।