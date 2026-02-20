अजित पवार विमान हादसा: 27 फरवरी से पहले आएगी प्राथमिक जांच रिपोर्ट, CVR बुरी तरह क्षतिग्रस्त

महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने बारामती में हुए लियरजेट 45 (VT-SSK) दुर्घटना की प्राथमिक जांच रिपोर्ट 27 फरवरी से पहले जारी की जाएगी। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा इस भीषण हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट 27 फरवरी 2026 से पहले पेश कर दी जाएगी।