Ajit Pawar: पवार परिवार के इस सदस्य की जान को खतरा? जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। सुले के अनुसार, रोहित पवार जनता की भावनाओं और शंकाओं को एक शोधपूर्ण तरीके से अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यवस्था से सवाल पूछना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोहित पवार पूरी तरह सुरक्षित रहें।