20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

देश में 12 राज्यों तक फैला फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क, यूजीसी ने जारी की फर्जी संस्थाओं की सूची

यूजीसी ने हाल ही में फर्जी संस्थाओं की सूची जारी करते हुए जानकारी दी है कि देश में 12 राज्यों तक फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क फैल गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 20, 2026

Fake university

Fake university (Representational Photo)

फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क देश में बढ़ता ही जा रहा है। समाज के लिए खतरनाक होने के साथ ही ये शिक्षा व्यवस्था के लिए भी सही नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के बढ़ते नेटवर्क पर चेतावनी जारी की है। पिछले दो वर्षों में देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है। यूजीसी के अनुसार पहले यह संख्या 20 थी, जो अब बढ़कर 32 हो गई है।

12 राज्यों तक फैला फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क

यूजीसी ने जानकारी दी है कि देश के 12 राज्यों तक फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क फैल गया है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा 12, उत्तर प्रदेश में 4, जबकि केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 2-2 और हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं।

छात्रों के साथ हो रही है ठगी

यूजीसी ने बताया कि ये फर्जी विश्वविद्यालय छात्रों को ठगने का नेटवर्क चला रहे हैं। इन संस्थाओं में कुछ दिल्ली में यूजीसी कार्यालय के पास ही चल रही हैं। यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर सूची जारी कर छात्रों को इन फर्जी विश्वविद्यालयों में नामांकन करने से बचने की सलाह दी है। हाल ही में बेंगलूरु की 'ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी' और महाराष्ट्र में विदेशी यूनिवर्सिटी के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। यूजीसी ने कहा कि इन फर्जी विश्वविद्यालयों से मिलने वाली डिग्रियाँ अमान्य हैं और छात्रों को नामांकन से पहले यूजीसी की अधिकृत वेबसाइट पर जांच करनी चाहिए जिससे वो ठगी से बच सके।

ये भी पढ़ें

विजय माल्या कब लौटेंगे भारत? बिज़नेसमैन ने दिया बॉम्बे हाईकोर्ट को जवाब
राष्ट्रीय
Vijay Mallya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

UGC

Published on:

20 Feb 2026 06:54 am

Hindi News / National News / देश में 12 राज्यों तक फैला फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क, यूजीसी ने जारी की फर्जी संस्थाओं की सूची

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अजित पवार विमान हादसा: 27 फरवरी से पहले आएगी प्राथमिक जांच रिपोर्ट, CVR बुरी तरह क्षतिग्रस्त

Ajit Pawar Plane crash Investigation
मुंबई

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश केस में आया बड़ा अपडेट, 30 दिन में ….

Ajit pawar
राष्ट्रीय

वॉट्सऐप पर डॉक्टर और फोन पर टीचर, देसी स्टार्टअप्स ला रहे नया बदलाव

WhatsApp
राष्ट्रीय

प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमांता सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट

Priyanka Gandhi Vadra
राष्ट्रीय

डिजिटल इंडिया से एआइ इंडिया: वॉट्सऐप पर डॉक्टर, फोन पर टीचर; देसी स्टार्टअप्स ला रहे नया बदलाव

From Digital India to AI India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.