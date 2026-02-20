देश में 12 राज्यों तक फैला फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क, यूजीसी ने जारी की फर्जी संस्थाओं की सूची

यूजीसी ने बताया कि ये फर्जी विश्वविद्यालय छात्रों को ठगने का नेटवर्क चला रहे हैं। इन संस्थाओं में कुछ दिल्ली में यूजीसी कार्यालय के पास ही चल रही हैं। यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर सूची जारी कर छात्रों को इन फर्जी विश्वविद्यालयों में नामांकन करने से बचने की सलाह दी है। हाल ही में बेंगलूरु की 'ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी' और महाराष्ट्र में विदेशी यूनिवर्सिटी के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। यूजीसी ने कहा कि इन फर्जी विश्वविद्यालयों से मिलने वाली डिग्रियाँ अमान्य हैं और छात्रों को नामांकन से पहले यूजीसी की अधिकृत वेबसाइट पर जांच करनी चाहिए जिससे वो ठगी से बच सके।