विजय माल्या कब लौटेंगे भारत? बिज़नेसमैन ने दिया बॉम्बे हाईकोर्ट को जवाब

जाने-माने भारतीय बिज़नेसमैन विजय मल्या ने 2016 में भारत छोड़ दिया था। किंगफिशर एयरलाइंस के दिवालिया होने की वजह से कई बैंकों से लिए गए लोन को माल्या चुका नहीं पाए थे और ऐसे में उन्हें भारत छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा। इस समय वह लंदन में रह रहे हैं। उन पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और ऋण चूक के आरोप लगाए गए हैं और भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण की भी कोशिश कर रही है। कुछ समय पहले माल्या ने दावा किया था कि उन पर जितना भी लोन बकाया था, वो उन्होंने चुका दिया है। हालांकि वह कब भारत आएंगे, इस बात पर अभी भी संदेश बना हुआ है। इस बारे में अब उन्होंने एक अपडेट दिया है।