19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम ने ली करवट! राजस्थान, दिल्ली और मध्यप्रदेश में ओलों-बारिश का कहर, फसल पर मंडराया बड़ा संकट

IMD Update: आईएमडी के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में गुरुवार से मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि उत्तराखंड में छिटपुट बर्फबारी की संभावना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 19, 2026

Rajasthan weather alert, Rajasthan rain warning, orange alert Rajasthan, yellow alert Rajasthan, thunderstorm Rajasthan, lightning warning Rajasthan, hailstorm Rajasthan, Kota weather alert, Jhalawar rain alert, Sawai Madhopur weather, Tonk rain warning, Dausa weather news, Karauli weather alert, Jaipur weather update, Bharatpur rain alert, Ajmer weather warning, Bhilwara rain news, Churu weather alert, Dholpur rain warning, Sikar weather update, Alwar rain alert, Jhunjhunu weather news, Chittorgarh rain alert, Nagaur weather warning, Bikaner rain update, Bundi weather alert, Baran rain news, Sri Ganganagar weather, strong winds Rajasthan, heavy rain forecast Rajasthan, IMD Rajasthan alert, Rajasthan thunderstorm news, lightning death Bassi, Bassi lightning incident, Rajasthan weather today, Rajasthan rain forecast, sudden weather change Rajasthan, farmers concern Rajasthan rain, hail rain Rajasthan, Rajasthan breaking weather news

फाइल फोटो- पत्रिका

Weather Update: पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम व मध्य भारत के राज्यों में फागुन मास में तेज गर्जना व बिजली की चमक के साथ बेमौसम की बारिश हुई। वहीं हिमालयी रेंज में कई स्थानों पर छिटपुट व हल्की बर्फबारी का दौर जारी रहा। राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्यप्रदेश और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार रात से बुधवार को दिन भर रुक-रुक कर कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश हुई। तूफानी बारिश से मौसम में फिर से सर्द हवा का अहसास बढ़ गया है।

मौसम में आया बदलाव

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार रात से उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम में बदलाव आया। दिल्ली व एनसीआर में बुधवार तड़के से दिन भर रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी के लोगों की सुबह की नींद तेज गर्जना व बारिश की आवाज से खुली। दिन भर रुक-रुक कर बारिश से राजधानी तरबतर हो गई। बारिश से राजधानी के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 

राजस्थान में गिरा तापमान

राजस्थान के पूर्वी भागों के जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, पाली, बूंदी, बारां और ब्यावर सहित कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। इससे राजस्थान में कई जगहों के तापमान में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है।

रबी फसलों को नुकसान

तेज गर्जना व बिजली की चमक के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब के खेतों में रबी की पकी व कटी हुई फसलों को नुकसान से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच में हल्की व मध्यम स्तर की बारिश से गेहूं, चिया, अलसी, सरसों, अफीम की फसल को नुकसान से किसान चिन्ता से घिर गए हैं। ग्वालियर व नागदा में हल्की बारिश से मौसम में ठंडक आ गई है। किसानों ने फसलों के नुकसान के आकलन की मांग की है।

मौसम बदलाव के बाद प्रमुख शहरों का तापमान (°C)

शहरन्यूनतम तापमान (°C)अधिकतम तापमान (°C)
दिल्ली13–1526–28
जयपुर1622–27
उदयपुर15–1626–27
अजमेर15–1626–28
लखनऊ13–1525–27
चंडीगढ़11–1322–25
भोपाल17–1831–32
उज्जैन1831–32

तापमान में आएगी गिरावट

आईएमडी के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में गुरुवार से मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि उत्तराखंड में छिटपुट बर्फबारी की संभावना है। आगामी दो दिनों में दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी व अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह सहित कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें व बिजली गिरने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान व दिल्ली समेत कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले दो दिन न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। हल्की ठंड का असर रहेगा। उसके पांच दिन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है।

एक और कम दबाव का क्षेत्र

मौसम के अनुसार एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती भूमध्यरेखीय हिंद महासागर पर बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों में श्रीलंका की ओर बढ़ सकता है और तीव्र हो सकता है। इससे दक्षिण भारत का मौसम प्रभावित हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Feb 2026 07:15 am

Hindi News / National News / मौसम ने ली करवट! राजस्थान, दिल्ली और मध्यप्रदेश में ओलों-बारिश का कहर, फसल पर मंडराया बड़ा संकट

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विजय माल्या कब लौटेंगे भारत? बिज़नेसमैन ने दिया बॉम्बे हाईकोर्ट को जवाब

Vijay Mallya
राष्ट्रीय

परमाणु ताकतों में भारत छठे स्थान पर, पांच साल में 20% बढ़ा जखीरा

Indian Agni-III missile that can carry nuclear bomb
राष्ट्रीय

भारत अंतरिक्ष में बनाएगा ‘डिजिटल किला’, सौर ऊर्जा से चलेंगे सर्वर

India to build 'digital fortress' in space
राष्ट्रीय

अजित पवार के बेटे को भी प्लेन क्रैश पर शक, कह दी ऐसी बात, जिसको लेकर महाराष्ट्र में बढ़ी हलचल

Ajit Pawar plane crash
राष्ट्रीय

Ramadan 2026: दिख गया रमजान का चांद, गुरुवार को पहला रोजा, जानें सेहरी-इफ्तार टाइमिंग

Ramadan 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.