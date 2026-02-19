मौसम ने ली करवट! राजस्थान, दिल्ली और मध्यप्रदेश में ओलों-बारिश का कहर, फसल पर मंडराया बड़ा संकट

फाइल फोटो- पत्रिका
Weather Update: पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम व मध्य भारत के राज्यों में फागुन मास में तेज गर्जना व बिजली की चमक के साथ बेमौसम की बारिश हुई। वहीं हिमालयी रेंज में कई स्थानों पर छिटपुट व हल्की बर्फबारी का दौर जारी रहा। राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्यप्रदेश और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार रात से बुधवार को दिन भर रुक-रुक कर कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश हुई। तूफानी बारिश से मौसम में फिर से सर्द हवा का अहसास बढ़ गया है।
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार रात से उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम में बदलाव आया। दिल्ली व एनसीआर में बुधवार तड़के से दिन भर रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी के लोगों की सुबह की नींद तेज गर्जना व बारिश की आवाज से खुली। दिन भर रुक-रुक कर बारिश से राजधानी तरबतर हो गई। बारिश से राजधानी के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है।
राजस्थान के पूर्वी भागों के जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, पाली, बूंदी, बारां और ब्यावर सहित कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। इससे राजस्थान में कई जगहों के तापमान में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है।
तेज गर्जना व बिजली की चमक के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब के खेतों में रबी की पकी व कटी हुई फसलों को नुकसान से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच में हल्की व मध्यम स्तर की बारिश से गेहूं, चिया, अलसी, सरसों, अफीम की फसल को नुकसान से किसान चिन्ता से घिर गए हैं। ग्वालियर व नागदा में हल्की बारिश से मौसम में ठंडक आ गई है। किसानों ने फसलों के नुकसान के आकलन की मांग की है।
|शहर
|न्यूनतम तापमान (°C)
|अधिकतम तापमान (°C)
|दिल्ली
|13–15
|26–28
|जयपुर
|16
|22–27
|उदयपुर
|15–16
|26–27
|अजमेर
|15–16
|26–28
|लखनऊ
|13–15
|25–27
|चंडीगढ़
|11–13
|22–25
|भोपाल
|17–18
|31–32
|उज्जैन
|18
|31–32
आईएमडी के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में गुरुवार से मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि उत्तराखंड में छिटपुट बर्फबारी की संभावना है। आगामी दो दिनों में दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी व अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह सहित कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें व बिजली गिरने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान व दिल्ली समेत कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले दो दिन न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। हल्की ठंड का असर रहेगा। उसके पांच दिन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है।
मौसम के अनुसार एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती भूमध्यरेखीय हिंद महासागर पर बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों में श्रीलंका की ओर बढ़ सकता है और तीव्र हो सकता है। इससे दक्षिण भारत का मौसम प्रभावित हो सकता है।
