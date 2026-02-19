मौसम ने ली करवट! राजस्थान, दिल्ली और मध्यप्रदेश में ओलों-बारिश का कहर, फसल पर मंडराया बड़ा संकट

आईएमडी के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में गुरुवार से मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि उत्तराखंड में छिटपुट बर्फबारी की संभावना है। आगामी दो दिनों में दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी व अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह सहित कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बौछारें व बिजली गिरने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान व दिल्ली समेत कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले दो दिन न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। हल्की ठंड का असर रहेगा। उसके पांच दिन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है।