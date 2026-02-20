AI में भारत का दखल: कैसे बनाएगा इसे सुरक्षित और जवाबदेह?

भारत में आयोजित हो रही तीसरी वैश्विक एआई समिट ठीक उन्हीं चिंताओं को संबोधित कर रही है जो एआइ की दिग्गज कंपनी ओपन एआई द्वारा अपने मिशन में बदलाव के बाद से पैदा हुई हैं। दुनिया की सबसे चर्चित एआइ कंपनी ओपन एआई (चैटजीपीटी की पैरेंट कंपनी) ने अपने गठन के बाद से अपने मिशन स्टेटमेंट में जो बदलाव किए हैं, उसके अनुसार अब ओपनआइ ने सुरक्षा और लाभ को तवज्जो नहीं देने जैसे शब्द हटा दिए हैं। इसके लिए कंपनी ने अपनी संरचना में भी परिवर्तन करते हुए इसके दो हिस्से किए हैं। इस बदलाव के अनुसार कंपनी ने एक ओपनएआई फाउंडेशन बनाया है, जिसके पास कंपनी के अल्पसंख्यक शेयर हैं और दूसरा हिस्सा ओपनएआइ ग्रुप पीबीसी कहलाता है। यह पीबीसी का आशय पब्लिक बेनिफिट कंपनी। इस हिस्से के पास कंपनी के अधिकांश शेयर हैं। जिसका आशय साफ है कि कंपनी अब सबके या मानवता के फायदे के लिए नहीं बल्कि लाभ उन्मुख कंपनी बन चुकी है। इसी बदलाव के बाद से एलन मस्क और डारियो अमोदेई ने ओपनएआइ से दूरी बनाते हुए क्रमशः एआइ कंपनी ग्रोक और एंथ्रोपिक की स्थापना की। जिनका मुख्य लक्ष्य सुरक्षित एआइ का विकास है।