जुलूस पहुँचा मस्जिद के पास… और फिर बरसने लगे पत्थर! शिवाजी जयंती पर भड़की सांप्रदायिक आग

Bagalkot Stone Pelting: कर्नाटक के बागलकोट जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से तनाव का माहौल बना हुआ है। किला ओनी इलाके में मस्जिद के पास शिवाजी जयंती का जुलूस पहुंचने पर पथराव की घटना हुई। बताया जा रहा है जुलूस पर अचानक पत्थर फेंके गए, जिससे मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। पूरी घटना एक मस्जिद के पास हुई है। जिसके बाद दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई इसके बाद स्थिति बिगड़ गई।