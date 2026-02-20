जुलूस पहुँचा मस्जिद के पास… और फिर बरसने लगे पत्थर! शिवाजी जयंती पर भड़की सांप्रदायिक आग

शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान पत्थरबाजी (Photo-AI)
Bagalkot Stone Pelting: कर्नाटक के बागलकोट जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से तनाव का माहौल बना हुआ है। किला ओनी इलाके में मस्जिद के पास शिवाजी जयंती का जुलूस पहुंचने पर पथराव की घटना हुई। बताया जा रहा है जुलूस पर अचानक पत्थर फेंके गए, जिससे मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। पूरी घटना एक मस्जिद के पास हुई है। जिसके बाद दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई इसके बाद स्थिति बिगड़ गई।
पथराव की घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर हालात पर काबू पाया। वहीं घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग नाराज हो गए और सड़क पर उतर गए। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें समझाकर वहां से हटाया।
वहीं किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और हालात पर नजर रखी जा रही है।
घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पथराव करने वालों को गिरफ्तार करे नहीं तो बालगकोट को बंद किया जाएगा। वहीं क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है।
मध्यप्रदेश के जबलपुर में दो पक्षों में विवाद होने के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़कने का भी मामला सामने आया है। सिहोरा क्षेत्र में किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद जमकर पथराव और तोड़फोड़ हुई। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।
सिहोरा के आजाद चौक इलाके में गुरुवार रात दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार, उस समय मंदिर में आरती और पास की मस्जिद में नमाज एक साथ चल रही थी। इसी दौरान किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक युवक के साथ मारपीट की गई, मंदिर की ग्रिल तोड़ दी गई और पथराव भी किया गया।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग