रणवीर सिंह को अमेरिकी नंबर से आया धमकी भरा वॉइस नोट, 10 करोड़ की फिरौती की मांग

रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग से धमकी (Patrika Graphic)
Ranveer Singh Receives Extortion Threats: बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिश्नोई गैंग ने एक्टर से 10 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा वॉयस नोट अमेरिकी नंबर से भेजा गया था, जिसकी जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सएप पर एक वॉयस नोट भेजा गया, जिसमें कथित तौर पर गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर की आवाज होने की पुष्टि प्राथमिक जांच में हुई है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तकनीकी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां प्रोटोकॉल के तहत अमेरिका की संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क कर उस नंबर की डिटेल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे यह वॉयस नोट भेजा गया था।
सूत्रों का दावा है कि यह धमकी उस घटना के बाद भेजी गई, जब फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि उसी के तुरंत बाद रणवीर सिंह को उनके मैनेजर के जरिए धमकी दी गई। मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे घटनाक्रम को आपस में जोड़कर जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं।
धमकी मिलने के बाद एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान दर्ज कर लिया है और मामले की प्राथमिक जांच जारी है। फिलहाल इस मामले में औपचारिक FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी में है।
इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी हैरी बॉक्सर का नाम सामने आ रहा है। एजेंसियां उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हैं। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले भी कई हाई-प्रोफाइल धमकी और रंगदारी मामलों में सामने आ चुका है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग