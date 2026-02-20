20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

रणवीर सिंह को अमेरिकी नंबर से आया धमकी भरा वॉइस नोट, 10 करोड़ की फिरौती की मांग

रणवीर सिंह को कथित तौर पर बिश्नोई गैंग की ओर से 10 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली, जो अमेरिकी नंबर से भेजे गए वॉयस नोट के जरिए दी गई।

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 20, 2026

रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग से धमकी (Patrika Graphic)

Ranveer Singh Receives Extortion Threats: बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिश्नोई गैंग ने एक्टर से 10 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा वॉयस नोट अमेरिकी नंबर से भेजा गया था, जिसकी जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है।

अमेरिकी नंबर से आया धमकी भरा वॉयस नोट

सूत्रों के अनुसार, रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सएप पर एक वॉयस नोट भेजा गया, जिसमें कथित तौर पर गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर की आवाज होने की पुष्टि प्राथमिक जांच में हुई है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तकनीकी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां प्रोटोकॉल के तहत अमेरिका की संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क कर उस नंबर की डिटेल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे यह वॉयस नोट भेजा गया था।

Rohit Shetty के घर फायरिंग के बाद बढ़ा मामला

सूत्रों का दावा है कि यह धमकी उस घटना के बाद भेजी गई, जब फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि उसी के तुरंत बाद रणवीर सिंह को उनके मैनेजर के जरिए धमकी दी गई। मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे घटनाक्रम को आपस में जोड़कर जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं।

Ranveer Singh की सुरक्षा बढ़ाई गई

धमकी मिलने के बाद एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान दर्ज कर लिया है और मामले की प्राथमिक जांच जारी है। फिलहाल इस मामले में औपचारिक FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी में है।

जांच के घेरे में Lawrence Bishnoi गैंग

इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी हैरी बॉक्सर का नाम सामने आ रहा है। एजेंसियां उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हैं। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले भी कई हाई-प्रोफाइल धमकी और रंगदारी मामलों में सामने आ चुका है।

संबंधित विषय:

रणवीर सिंह

world news

World News in Hindi

Updated on:

20 Feb 2026 09:55 am

Published on:

20 Feb 2026 09:44 am

रणवीर सिंह को अमेरिकी नंबर से आया धमकी भरा वॉइस नोट, 10 करोड़ की फिरौती की मांग

