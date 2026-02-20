रणवीर सिंह को अमेरिकी नंबर से आया धमकी भरा वॉइस नोट, 10 करोड़ की फिरौती की मांग

सूत्रों के अनुसार, रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सएप पर एक वॉयस नोट भेजा गया, जिसमें कथित तौर पर गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर की आवाज होने की पुष्टि प्राथमिक जांच में हुई है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तकनीकी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां प्रोटोकॉल के तहत अमेरिका की संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क कर उस नंबर की डिटेल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे यह वॉयस नोट भेजा गया था।