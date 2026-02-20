तारिक रहमान को डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा पत्र, कर दी यह बड़ी मांग…

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए बांग्लादेशी पीएम रहमान को पत्र लिखकर ऐतिहासिक चुनावी जीत पर अमेरिकी जनता की ओर से शुभकामनाएं दीं और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। इसके साथ ही ट्रंप ने रहमान से बड़ी मांग भी कर दी। ट्रंप ने रहमान से अमेरिका-बांग्लादेश के बीच रक्षा समझौतों को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठाने की मांग की। ट्रंप ने ऐसा इसलिए कहा जिससे बांग्लादेश की सेना को उच्च स्तरीय अमेरिकी हथियार मिल सकें और इन हथियारों की बिक्री से अमेरिकी कंपनियों की कमाई हो सके।