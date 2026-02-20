कौन हैं नामग्या खंपा, जो ट्रंप की ग्लोबल शांति बैठक में भारत की ओर से हुई शामिल? जानिए पूरा प्रोफाइल

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, नामग्या सी खंपा 2000 बैच की भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं। फरवरी 2026 से वह वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में चार्ज डी’अफेयर्स (CDA) और उप मिशन प्रमुख के रूप में काम कर रही हैं। इस पद पर वह राजदूत की अनुपस्थिति में पूरे दूतावास की जिम्मेदारी संभालती हैं और भारत-अमेरिका के बीच प्रमुख कूटनीतिक कामकाज देखती हैं।