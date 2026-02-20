भारत की एक-एक चाल पर ट्रंप की पैनी नजर! अमेरिकी राजदूत ने इंडिया और रूसी तेल को लेकर दिया बड़ा बयान

उन्होंने कहा- भारत का एक कमिटमेंट है। यह सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता कि कोई रशियन तेल खरीदे। प्रेसिडेंट इस बारे में बहुत क्लियर रहे हैं, वह चाहते हैं कि जंग खत्म हो। और इसलिए जो कोई भी किसी भी तरह से उस लड़ाई में अभी भी शामिल है, प्रेसिडेंट उसे खत्म होते देखना चाहते हैं, ताकि शांति आ सके।