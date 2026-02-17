नई दिल्ली से चेन्नई जा रही जीटी एक्सप्रेस में भीषण आग, जान बचाने के लिए कूदकर भागे यात्री

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। नई दिल्ली-चेन्नई जीटी एक्सप्रेस (Grant Trunk Express) के एक कोच में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। रेलवे ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।