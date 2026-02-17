परिवार पर बोझ मत बनो, खुश रहो… नोट लिखकर 11वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस मामले में किसी भी तरह की साजिश या अन्य गड़बड़ी की आशंका नजर नहीं आ रही है। पुलिस अब छात्रा के माता-पिता, अन्य परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह किसी शैक्षणिक तनाव, स्कूल की किसी समस्या या निजी परेशानी से गुजर रही थी। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।