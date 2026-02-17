Maharashtra Politics: क्या दोनों NCP का होगा विलय? सुनेत्रा पवार ने विधायकों को दिया बड़ा आदेश

बता दें कि इस बैठक में पार्टी ने औपचारिक रूप से सुनेत्रा पवार को एनसीपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला भी किया। यह निर्णय उनके पति और पार्टी प्रमुख अजित पवार की 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में मौत के बाद लिया गया। कोर कमेटी की बैठक में हुए इस फैसले को सभी विधायकों ने हाथ उठाकर समर्थन दिया।