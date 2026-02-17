‘इच्छा नहीं पर…’, सुनेत्रा पवार संभालेंगी NCP की कमान, अजित दादा को याद कर हुईं भावुक

अध्यक्ष पद के लिए नाम तय होने के बाद विधायकों को संबोधित करते हुए सुनेत्रा पवार भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा, "हमने कभी नहीं सोचा था कि अजित दादा हमें इस तरह छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आज यह संकट हमारे सामने खड़ा है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा न होते हुए भी पार्टी और कार्यकर्ताओं के हित में उन्हें यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ रही है। उन्होंने विधायकों से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि वे सभी संकटों में उनके साथ खड़ी रहेंगी और हर कार्यकर्ता को ताकत देने का काम करेंगी।