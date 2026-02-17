17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘इच्छा नहीं पर…’, सुनेत्रा पवार संभालेंगी NCP की कमान, अजित दादा को याद कर हुईं भावुक

वरिष्ठ नेता अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने न केवल मंत्रिमंडल में उनकी जगह संभाली है, बल्कि अब उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 17, 2026

Sunetra Pawar Ajit Pawar successor

सुनेत्रा पवार और अजित पवार (Photo: ANI)

महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी की बैठक में उनके नाम की घोषणा की और सभी विधायकों ने हाथ उठाकर समर्थन दिया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नाम तय

मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को प्रफुल्ल पटेल ने बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को बैठक में मौजूद विधायकों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा आगामी 26 फरवरी को की जाएगी। इस दिन एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशेष बैठक बुलाई गई है, जहां अध्यक्ष पद के चयन की प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से पूरा किया जाएगा।

बता दें कि 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने न केवल मंत्रिमंडल में उनकी जगह ली है, बल्कि उन्हें पुणे और बीड जिले के पालक मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

भावुक हुईं सुनेत्रा पवार- इच्छा नहीं, पर जिम्मेदारी निभानी होगी

अध्यक्ष पद के लिए नाम तय होने के बाद विधायकों को संबोधित करते हुए सुनेत्रा पवार भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा, "हमने कभी नहीं सोचा था कि अजित दादा हमें इस तरह छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आज यह संकट हमारे सामने खड़ा है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा न होते हुए भी पार्टी और कार्यकर्ताओं के हित में उन्हें यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ रही है। उन्होंने विधायकों से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि वे सभी संकटों में उनके साथ खड़ी रहेंगी और हर कार्यकर्ता को ताकत देने का काम करेंगी।

उन्होंने कहा कि अजित दादा के जाने के बाद पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन सभी मिलकर इनका सामना करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे।

26 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक- तटकरे

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बताया कि यह साप्ताहिक बैठक पहले अजित पवार बुलाते थे, अब सुनेत्रा पवार की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में बजट से जुड़े कार्यों और हालिया चुनाव परिणामों और संगठनात्मक मजबूती जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

तटकरे ने भरोसा जताया कि जिस तरह अजित पवार महाराष्ट्र को गति देने का प्रयास करते थे, उसी तरह सुनेत्रा पवार भी पार्टी और सरकार की जिम्मेदारियां संभालेंगी। उन्होंने आगे जानकारी दी कि 23 फरवरी को अजित पवार की याद में शोक सभा आयोजित की जाएगी और 26 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विलय के मुद्दे पर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई और फिलहाल संगठन को मजबूत करने पर फोकस है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 09:28 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘इच्छा नहीं पर…’, सुनेत्रा पवार संभालेंगी NCP की कमान, अजित दादा को याद कर हुईं भावुक

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजित पवार के निधन के बाद ‘घोटाला’, 75 स्कूलों को आनन-फानन में अल्पसंख्यक का दर्जा, CM ने लगाई रोक

Devendra Fadnavis Maharashtra
मुंबई

राजकुमार राव ने वजन बढ़ने को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोले- भर-भरकर पिज्जा और मिठाइयां…

Rajkummar Rao on Weight Gain
बॉलीवुड

9 करोड़ केस में जमानत के बाद राजपाल यादव की फैमिली का रिएक्शन आया सामने

Rajpal Yadav Bail
बॉलीवुड

नाम घसीटा तो चुप नहीं रहूंगी! तमिल एक्ट्रेस Trisha Krishnan ने इस पॉलिटिशियन को दिया करारा जवाब

Nainar Nagendran and Trisha Krishnan controversy
मनोरंजन

होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी: मुंबई-बनारस और मुंबई-गोरखपुर नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान

Holi Special Train
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.