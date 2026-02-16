होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी: मुंबई-बनारस और मुंबई-गोरखपुर नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान

होली के दौरान मुंबई से उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से बड़ी संख्या में यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। रेलवे ने इन ट्रेनों का पूरा टाइमटेबल, ठहराव और कोच संरचना भी जारी कर दी है।