मानवता पर कलंक… रिश्तेदार ने डेढ़ साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, डिप्टी सीएम ने दिया ये आदेश

मुंबई के बोरीवली में एमएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक झुग्गी बस्ती में रूह कंपा देने वाली वारदात हुई है। 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात डेढ़ साल की मासूम बच्ची अपने माता-पिता के साथ सो रही थी, तभी अचानक वह गायब हो गई। सुबह जब परिजनों की नींद खुली और बच्ची बिस्तर पर नहीं मिली, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बदहवास माता-पिता ने तुरंत पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अपहरण का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की।