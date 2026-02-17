अजित पवार के निधन के बाद ‘घोटाला’, 75 स्कूलों को आनन-फानन में अल्पसंख्यक का दर्जा, CM ने लगाई रोक

उन्होंने दावा किया कि जिन कुछ अल्पसंख्यक स्कूलों का उन्होंने दौरा किया, उनमें से 95 प्रतिशत स्कूल फर्जी पाए गए और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एसआईटी गठित करने का अनुरोध किया था। इसमें 6 से 7 हजार लोगों की संलिप्तता सामने आई, जिनमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल है। हालांकि यह पूरा मामला बड़ा घोटाला प्रतीत होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी।