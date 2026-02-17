17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Karnataka: संपत्ति और आपराधिक मामले छिपाने के आरोप में कांग्रेस विधायक की सदस्यता गई

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बागेपल्ली सीट से जीते कांग्रेस के विधायक एस एन सुब्बारेड्डी का चुनाव रद्द कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Feb 17, 2026

Congress MLA Disqualified

कांग्रेस विधायक एस एन सुब्बारेड्डी की सदस्यता गई (Photo-X)

कर्नाटक की कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में चिक्कबल्लापुर जिले की बागेपल्ली सीट से जीते कांग्रेस विधायक एस. एन. सुब्बारेड्डी का चुनाव रद्द कर दिया है। अदालत का यह फैसला सभी उम्मीदवारों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है कि संपत्ति या आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाना भारी पड़ सकता है।

कांग्रेस को लगा झटका

इस निर्णय से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद सुब्बारेड्डी की विधायकी समाप्त हो जाएगी और सीट खाली मानी जाएगी। ऐसे में बागेपल्ली सीट पर उपचुनाव होने की संभावना बढ़ गई है, जहां कांग्रेस के लिए सीट बचाना बड़ी चुनौती होगा।

बीजेपी प्रत्याशी ने दाखिल की थी याचिका

दरअसल, सुब्बारेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुनिराजू ने 24 जून 2023 को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन पत्र में अपनी पूरी संपत्ति और आपराधिक मामलों का सही खुलासा नहीं किया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि संपत्ति के विवरण में नियमों का उल्लंघन हुआ और महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई। इन आधारों पर कोर्ट ने चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को बागेपल्ली सीट पर दोबारा चुनाव कराने का अधिकार है। यदि उपचुनाव होता है तो कांग्रेस के लिए अपनी सीट बचाना कठिन होगा, जबकि बीजेपी इसे सीट जीतने का बड़ा अवसर मानकर पूरी ताकत लगाएगी।

ये भी पढ़ें

मुझे अभी भी देश में रहना है- पीएम मोदी की तस्वीर को प्रणाम कर बोलीं तापसी पन्नू
राष्ट्रीय
Taapsee Pannu viral video, Taapsee Pannu political comment, Taapsee Pannu PM Modi Rahul Gandhi question,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Feb 2026 09:16 am

Published on:

17 Feb 2026 08:14 am

Hindi News / National News / Karnataka: संपत्ति और आपराधिक मामले छिपाने के आरोप में कांग्रेस विधायक की सदस्यता गई

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.