Karnataka: संपत्ति और आपराधिक मामले छिपाने के आरोप में कांग्रेस विधायक की सदस्यता गई

कर्नाटक की कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में चिक्कबल्लापुर जिले की बागेपल्ली सीट से जीते कांग्रेस विधायक एस. एन. सुब्बारेड्डी का चुनाव रद्द कर दिया है। अदालत का यह फैसला सभी उम्मीदवारों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है कि संपत्ति या आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाना भारी पड़ सकता है।