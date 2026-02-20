हैदराबाद में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग

हैदराबाद ऐमर्पेट स्थित निलगिरी टॉवर की चौथी मंज़िल पर स्थित एक कोचिंग इंस्टिट्यूट में आग लग गई। अचानक उठी धुएँ की लहर ने छात्रों में भय और अफरा-तफरी मचा दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर कंट्रोल कर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।