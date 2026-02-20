हैदराबाद में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग

हैदराबाद में शार्ट सर्किट से कोचिंग सेंटर में आग (Video Screenshot)
हैदराबाद ऐमर्पेट स्थित निलगिरी टॉवर की चौथी मंज़िल पर स्थित एक कोचिंग इंस्टिट्यूट में आग लग गई। अचानक उठी धुएँ की लहर ने छात्रों में भय और अफरा-तफरी मचा दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर कंट्रोल कर छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।
पड़ोसियों और छात्रों ने बताया कि धुएँ की वजह से कई छात्रों को सांस लेने में परेशानी हुई और कुछ लोग फर्स्ट-फ्लोर और चौथी मंज़िल पर फंस गए थे। फायर ब्रिगेड ने समय रहते छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई।
हैदराबाद पुलिस और फायर विभाग ने मौके पर पहुंचकर कंट्रोल रूम से आग की गंभीरता की जांच की। अधिकारियों ने सभी छात्रों को सुरक्षित निकालने का दावा किया है और कहा कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है।
