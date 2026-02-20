‘पत्नी के बिना बताए मां-बाप के घर रुकने पर एक बार थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं’ – गुजरात हाई कोर्ट

यह मामला दिलीपभाई मंगलभाई वरली द्वारा दायर क्रिमिनल अपील से जुडा था। सत्र न्यायालय ने वर्ष 2003 में उन्हें धारा 498A के तहत एक वर्ष और धारा 306 के तहत सात वर्ष की सजा सुनाई थी। आरोप था कि शादी के एक वर्ष के भीतर मंगलभाई की पत्नी ने कथित मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के कारण मई 1996 में आत्महत्या कर ली थी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धवल व्यास ने तर्क दिया कि आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और 498A के तहत क्रूरता की कानूनी परिभाषा को पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि विवाद मुख्यतः इस बात पर होते थे कि आरोपी रात में अतिरिक्त आय के लिए बैंजो बजाने जाते थे, जिसे पत्नी पसंद नहीं करती थी।