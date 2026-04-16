हाईवे पर 3 ट्रकों की जोरदार टक्कर, आग में झुलसकर ड्राइवर और कंडक्टर की दर्दनाक मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बगोदर की ओर से डुमरी की तरफ आ रहा एक तेज रफ्तार गुड़ लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। यह ट्रक सड़क किनारे खड़े मक्का लदे ट्रक से जोरदार तरीके से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मक्का लदा ट्रक आगे खड़े कोयला लदे ट्रक से जा भिड़ा, जिससे तीनों वाहन आपस में टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ ही क्षणों में तीनों ट्रकों में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।