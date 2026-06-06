Cockroach Janta Party Protest: प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, बोले- ‘माता-पिता को धमकियों के कारण छोड़ना पड़ा घर’

Cockroach Janta Party Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े प्रदर्शन के समाप्त होने के बाद पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक पोस्ट में दीपके ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में उनके माता-पिता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और धमकियों के कारण उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा था।