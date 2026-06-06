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Cockroach Janta Party Protest: प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, बोले- ‘माता-पिता को धमकियों के कारण छोड़ना पड़ा घर’

Cockroach Janta Party Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन खत्म होते ही भावुक हुए संस्थापक अभिजीत दीपके, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दी बड़ी चेतावनी। जानें क्या कहा?

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भारत

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Rahul Yadav

Jun 06, 2026

Cockroach Janta Party Protest

Cockroach Janta Party Protest (AI Image)

Cockroach Janta Party Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बड़े प्रदर्शन के समाप्त होने के बाद पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक पोस्ट में दीपके ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में उनके माता-पिता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और धमकियों के कारण उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा था।

उन्होंने कहा कि अब वह अपने माता-पिता से मिलने घर जा रहे हैं और उन्हें वापस उनके घर लेकर जाएंगे।

एक साल बाद माता-पिता से मिलने जा रहे हैं

अभिजीत दीपके ने अपने पोस्ट में लिखा, "मैं अपने माता-पिता से मिलने घर जा रहा हूं। उनसे मिले हुए एक साल से ज्यादा समय हो गया है। पिछले 15 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ झेला है और धमकियों की वजह से उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। अब मैं उन्हें वापस घर लेकर जा रहा हूं।"

दीपके के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं।

आज का प्रदर्शन सिर्फ ट्रेलर था

अपने पोस्ट में अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को केवल शुरुआत बताते हुए कहा कि आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने लिखा, "आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज का प्रदर्शन सिर्फ एक ट्रेलर था। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर समर्थन देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।" इस बयान को आंदोलन के अगले चरण का संकेत माना जा रहा है।

जंतर-मंतर पर जुटी थी बड़ी भीड़

शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और समर्थक पहुंचे थे। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवाद, नीट यूजी पेपर लीक मामला और सीबीएसई मूल्यांकन प्रणाली को लेकर उठे सवाल थे।

प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस दौरान कई लोगों ने तिरंगा झंडा और डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीरें भी हाथों में ले रखी थीं।

वीडियो साझा कर कही यह बात

प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें जंतर-मंतर पर मौजूद बड़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "कहा गया था कि कॉकरोच कभी जमीन पर नहीं आते।"

यह टिप्पणी उन आलोचनाओं के जवाब के रूप में देखी जा रही है, जिनका सामना CJP को पिछले कुछ समय से करना पड़ रहा था।

सोनम वांगचुक भी हुए थे शामिल

जंतर-मंतर पर आयोजित इस प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लेने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान कुछ समर्थकों ने सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाए जाने की मांग भी उठाई।

सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंची CJP

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक अभियान के रूप में हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में यह युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई है।

जंतर-मंतर पर हुआ यह प्रदर्शन अब तक CJP का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम माना जा रहा है। अभिजीत दीपके के ताजा बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि संगठन आने वाले समय में भी अपने अभियान को जारी रख सकता है।

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Updated on:

06 Jun 2026 10:04 pm

Published on:

06 Jun 2026 09:57 pm

Hindi News / National News / Cockroach Janta Party Protest: प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, बोले- ‘माता-पिता को धमकियों के कारण छोड़ना पड़ा घर’

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