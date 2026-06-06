एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर जीएसटी में और राहत की तैयारी, सरकार का बड़ा कदम

दरअसल, हाल ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है। लेकिन, यह घटा हुआ जीएसटी केवल 20 प्रतिशत एथेनॉल के मिलाने पर ही है। यदि 20 प्रतिशत से ज्यादा एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अब सरकार इसे भी कम करने जा रही है। इसके तहत एथेनॉल को अधिकतम सीमा तक मिलाने पर भी 5 प्रतिशत तक ही जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। इस पर प्रारंभिक सहमति बन चुकी है।