‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के कार्यकर्ताओं पर FIR की खबरें फर्जी, दिल्ली पुलिस ने अफवाहों को किया खारिज

Delhi Police Clarification Fake News: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में दावा किया जा रहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं की गई है और ये खबरें पूरी तरह फेक न्यूज हैं।