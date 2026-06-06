Cockroach Janata Party के समर्थन में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेता, बोले- ‘हम युवाओं की मांगों के साथ हैं’

Cockroach Janta Party Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को कई विपक्षी दलों और नेताओं का समर्थन मिला है। परीक्षा संबंधी कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर हुए इस आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता रोहित पवार और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा खुलकर सामने आए हैं।