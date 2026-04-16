आपस में भिड़ी BJP महिला नेता, गर्ल्स हॉस्टल को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, सिटिंग पार्षद रोहिणी चिंटे अपने समर्थकों के साथ PMC कार्यालय पहुंचीं और हॉस्टल निर्माण कार्य को लेकर शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि उन्होंने कार्य फिलहाल रोक दिए जाने पर आपत्ति जताई और ठेकेदार को बुलाने की मांग की। इसी दौरान पूर्व पार्षद राजश्री काले भी वहां पहुंच गईं और उन्होंने आरोप लगाया कि चिंटे इस परियोजना के काम में बाधा डाल रही हैं। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही आरोप-प्रत्यारोप और अभद्र भाषा तक पहुंच गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि परिसर में हंगामे का माहौल बन गया।