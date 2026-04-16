CM ममता की गाड़ी रोकने पर बंगाल में बवाल, बोलीं- ‘हिम्मत है तो रोज चेक करो’, दिलीप घोष ने दिया करारा जवाब

इससे पहले ममता ने एक और बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि लाखों वोटरों के नाम चुनावी सूची से हटा दिए गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने बंगाल का फंड भी रोक रखा है। ममता के मुताबिक BJP बंगाल को हर तरफ से दबाने की कोशिश कर रही है।