‘पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे’, जलपाईगुड़ी में TMC के गुंडों को अमित शाह की सीधी चेतावनी

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित सभी राजनीति दल अपने-अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित किया। पोइला बैसाख की शुभकामनाएं देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि यह नया साल हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने वाला हो। इसके बाद उन्होंने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला।