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‘पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे’, जलपाईगुड़ी में TMC के गुंडों को अमित शाह की सीधी चेतावनी

Amit Shah Jalpaiguri Rally: अमित शाह ने टीएमसी पर कटमनी और सिंडिकेट माफिया का आरोप लगाते हुए कहा कि राजगंज और जलपाईगुड़ी में टीएमसी नेताओं द्वारा ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों से कटमनी ली जाती है।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Apr 15, 2026

Amit Shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ANI)

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित सभी राजनीति दल अपने-अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित किया। पोइला बैसाख की शुभकामनाएं देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि यह नया साल हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने वाला हो। इसके बाद उन्होंने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला।

चुनाव के बाद TMC के गुंडों को ढूंढेंगे

अमित शाह ने कहा कि जलपाईगुड़ी बहुत बड़ा राजनीतिक केंद्र है। ममता बनर्जी को निकालने की शुरुआत यहीं से करनी है। इस बार जलपाईगुड़ी की सभी 7 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालनी हैं। माताओं-बहनों-भाइयों, आप EVM पर कमल का निशान ढूंढिए। चुनाव के बाद TMC के गुंडों को ढूंढने का काम हम करेंगे।

'गुंडागर्दी और सिंडिकेट का राज'

अमित शाह ने टीएमसी पर कटमनी और सिंडिकेट माफिया का आरोप लगाते हुए कहा कि राजगंज और जलपाईगुड़ी में टीएमसी नेताओं द्वारा ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों से कटमनी ली जाती है। इसे बंद करने का काम केवल भाजपा कर सकती है। बाढ़ राहत के 100 करोड़ रुपये ममता के गुंडों ने खा गए। हम उनसे रुपये वापस लेंगे और स्टोन माफिया को सीधा करेंगे। सारे गुंडों को उल्टा लटकाने का काम हम करेंगे।

उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि जलपाईगुड़ी टिंबर और टूरिज्म के लिए जाना जाता था। ममता दीदी ने चौथा टी जोड़ा- टियर्स का टी, आंसुओं का टी। 23 अप्रैल को ममता बनर्जी का हिसाब आप कर दो, गुंडों का हिसाब हम बराबर कर देंगे।

चाय बागान श्रमिको से किया बड़ा वादा

चाय बागान श्रमिकों को लेकर शाह ने बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि चाय बागान की इंडस्ट्री खत्म हो रही है। भाजपा सरकार बनने के बाद 2.5 साल में हर चाय बागान श्रमिक को 500 रुपये से ज्यादा वेतन देंगे और उन्हें भूमि का पट्टा देकर मालिक बनाएंगे।

गोरखा समस्या पर उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के बाद संवैधानिक समाधान करेगी और सभी झूठे मुकदमे वापस लेगी। साथ ही घुसपैठियों को चुन-चुनकर बंगाल से बाहर करने का वादा किया। शाह ने कहा कि किसी को भी चार शादियां करने की इजाजत नहीं देंगे। बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे।

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West Bengal Elections 2026

Updated on:

15 Apr 2026 06:17 pm

Published on:

15 Apr 2026 06:13 pm

Hindi News / National News / ‘पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे’, जलपाईगुड़ी में TMC के गुंडों को अमित शाह की सीधी चेतावनी

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