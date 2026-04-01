विजय का बड़ा वादा- सरकार बनी तो माफ होगा किसानों का कर्ज और मिलेगी पुरानी पेंशन

विजय ने कहा कि मैं हमारे एजेंडा पर बोलना चाहूंगा। बुनकरों के परिवारों को सीधे उनके खातों में 30,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सभी बुनकरों को 10 लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा। किसानों के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए टीवीके प्रमुख ने ऋण माफी और व्यापक फसल सुरक्षा का वादा किया। उन्होंने कहा​ कि किसानों के कल्याण के लिए, खेती के लिए लिए गए ऋण माफ किए जाएंगे। किसानों को 100 प्रतिशत फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। विजय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आश्वासन भी दिया और प्रशासन में पारदर्शिता पर जोर दिया।