विजय का बड़ा वादा- सरकार बनी तो माफ होगा किसानों का कर्ज और मिलेगी पुरानी पेंशन

तमिलगा वेत्री कड़गम के अध्यक्ष और सुपरस्टार विजय
Tamil Nadu Election 2026: टीवीके प्रमुख विजय ने मंगलवार को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले अपनी पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों की रूपरेखा पेश की है। इसमें बुनकरों, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तिरुप्पुर में एक सभा को संबोधित करते हुए पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे विजय ने कहा कि उनकी पार्टी बुनकरों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेगी।
विजय ने कहा कि मैं हमारे एजेंडा पर बोलना चाहूंगा। बुनकरों के परिवारों को सीधे उनके खातों में 30,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सभी बुनकरों को 10 लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा। किसानों के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए टीवीके प्रमुख ने ऋण माफी और व्यापक फसल सुरक्षा का वादा किया। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए, खेती के लिए लिए गए ऋण माफ किए जाएंगे। किसानों को 100 प्रतिशत फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। विजय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आश्वासन भी दिया और प्रशासन में पारदर्शिता पर जोर दिया।
तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में बहुकोणीय मुकाबला होने की आशंका है, जिसके चलते राज्य भर में पार्टियां अपने चुनाव प्रचार प्रयासों को तेज कर रही हैं। इससे पहले रविवार को, चेन्नई के नीलंकराई स्थित अपने आवास से निकलने से पहले, विजय अपने घर से बाहर आए और बाहर जमा हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उत्साह से भरे समर्थकों ने थलपति! थलपति! के नारे लगाए और उनकी गाड़ी के साथ-साथ दौड़ने लगे। वे अपने आवास से चेन्नई हवाई अड्डे तक कार से गए और पूरे रास्ते में, उनकी एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा थी।
कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां एआईएडीएमके विधायक थलवई सुंदरम डीएमके उम्मीदवार महेश आर और टीवीके उम्मीदवार माधवन एसआर के खिलाफ अपनी सीट बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। माधवन एसआर पहली बार टीवीके के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। 1989 से इस सीट पर एआईएडीएमके और डीएमके के बीच सत्ता का सिलसिला चलता आ रहा है।
आपको बता दें कि तमिलनाडु में चुनाव 23 अप्रैल को एक ही चरण में होने वाले हैं और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। टीवीके भी पहली बार राजनीति में उतरने की कोशिश कर रही है, जो डीएमके, एआईएडीएमके और यहां तक कि भाजपा की स्थापित राजनीतिक उपस्थिति को चुनौती देगी।
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