अभिषेक के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला, पब्लिक ने ‘चोर-चोर’ कहकर पीटा, पत्थर लगने के बाद बीच सड़क पर गिरे TMC सांसद

हुगली में प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया, काले झंडे दिखाए और उन्हें 'चोर-चोर' कहकर नारेबाजी की। इस दौरान सांसद को धक्का-मुक्की और मारपीट का सामना करना पड़ा। इस हमले के बाद कल्याण बनर्जी को सिर में चोट लगी है। पत्थर लगने के बाद वह सड़क पर गिर पड़े।