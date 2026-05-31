अभिषेक को अस्पताल ने किया डिस्चार्ज तो ममता बनर्जीं बोलीं- विपक्ष को इलाज का भी अधिकार नहीं

अभिषेक को बचने के लिए हेलमेट पहनना पड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरकर किसी तरह एक मकान तक पहुंचाया, जहां वे एक घंटे से ज्यादा फंसे रहे। पुलिस की गैरमौजूदगी में यह हमला करीब 10 मिनट तक चलता रहा। बाद में केंद्रीय बल और स्थानीय पुलिस पहुंची और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।