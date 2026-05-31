सबसे अमीर सीएम होंगे डीके शिवकुमार, तीन की कुल संपत्ति 3000 करोड़, उमर अब्दुल्ला की महज 55 लाख

यह ट्रेंड राजनीति में दक्षिण के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को भी दिखाता है। पहले ADR की 2025 वाली लिस्ट में चंद्रबाबू नायडू टॉप पर थे, उसके बाद अरुणाचल के पीमा खांडू (332 करोड़) और कर्नाटक के तत्कालीन सीएम सिद्धारमैया (51 करोड़) थे।