‘कांग्रेस सिद्धारमैया को आराम नहीं करने देगी’, शिवकुमार को विधायक दल का नेता चुनने के बाद केसी वेणुगोपाल ने ऐसा क्यों कहा

Karnataka CM Change: कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने सिद्धारमैया को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इसके बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सिद्धारमैया को आराम नहीं करने देगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सेवाओं की जरूरत राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी रहेगी।