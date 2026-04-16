‘हत्या करके दफना देंगे’, हुमायूं कबीर का विवादित वीडियो वायरल, चुनाव आयोग पहुंची TMC

यह शिकायत उसी दिन आई है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दम दम एयरपोर्ट पर केंद्रीय बलों द्वारा उनकी गाड़ी रोके जाने पर बड़ा बवाल खड़ा किया। यानी बंगाल में एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव है, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।