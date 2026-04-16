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दिल्ली में रोमांस स्कैम का बड़ा खुलासा, फर्जी प्यार के जाल में फंसाकर ठगी

Dating Scam: दिल्ली पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया जो महिलाओं को फर्जी रिश्तों में फंसाकर ठगी करता था। वह डेटिंग और मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए हनी ट्रैप और रोमांस स्कैम को अंजाम देता था।

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नई दिल्ली

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Devika Chatraj

Apr 16, 2026

डेटिंग स्कैम में फंसाने वाला आरोपी गिरफ्तार (AI Image)

Filmy Style Scam: साल 2011 में आई फिल्म लेडीज वर्सेज रिकी बहल में रणवीर सिंह का किरदार महिलाओं को नकली पहचान के जरिए अपने जाल में फंसाकर ठगता था। करीब 15 साल बाद, इसी तरह का एक चौंकाने वाला वास्तविक मामला सामने आया है, जहां एक शातिर साइबर ठग महिलाओं को रोमांस स्कैम और हनी ट्रैप के जरिए निशाना बना रहा था।

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की साइबर विंग ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान आनंद कुमार के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वह लंबे समय से महिलाओं को फर्जी रिश्तों के जाल में फंसाकर ठगी, ब्लैकमेलिंग और बैंक फ्रॉड जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था।

कैसे करता था ठगी?

आरोपी फेक मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स और डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर महिलाओं से संपर्क करता था। पहले वह भावनात्मक जुड़ाव बनाता, भरोसा जीतता और फिर उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने लगता। कई मामलों में, वह महिलाओं से पैसे ऐंठने के साथ-साथ उनके बैंक खातों तक भी पहुंच बना लेता था। कुछ पीड़ितों ने अपनी जीवनभर की बचत तक गंवा दी।

क्या होता है रोमांस स्कैम?

रोमांस स्कैम साइबर ठगी का एक खतरनाक तरीका है, जिसमें अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स और मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। वे खुद को आकर्षक, सफल या NRI बताकर सामने वाले का विश्वास जीतते हैं और फिर किसी न किसी बहाने से पैसे या निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं।

ऐसे पहचानें फेक प्रोफाइल

  • प्रोफाइल फोटो बहुत ज्यादा परफेक्ट या मॉडल जैसी हो।
  • अकाउंट नया हो और एक्टिविटी कम हो।
  • खुद को NRI या विदेशी नागरिक बताए।
  • बहुत जल्दी इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करे।
  • कुछ ही दिनों में “आई लव यू” जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दे।

बैंक डिटेल्स और पैसे मांगने के आम बहाने

ठग अक्सर पहले भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं और फिर अलग-अलग बहाने से पैसे मांगने लगते हैं, जैसे गिफ्ट भेजने या कस्टम क्लियरेंस का खर्च, अचानक मेडिकल इमरजेंसी, या बिजनेस और ट्रैवल से जुड़ी परेशानियाँ। ऐसे लोग आपकी सहानुभूति का फायदा उठाकर आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऑनलाइन व्यक्ति आपसे किसी भी बहाने से पैसे मांगता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और बिना पूरी जांच-पड़ताल के कभी भी पैसे न भेजें।

खुद को कैसे बचाएं?

किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने पैसे या बैंक से जुड़ी जानकारी कभी न दें। यदि कोई आपसे संपर्क करता है, तो वीडियो कॉल के माध्यम से उसकी पहचान अवश्य सत्यापित करें। किसी भी संदिग्ध अकाउंट या व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक कर दें। अगर आपको ठगी या धोखाधड़ी का सामना करना पड़े, तो बिना देर किए नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल (Sanchaar Saathi) पर अपनी शिकायत दर्ज करें।

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Delhi News

Published on:

16 Apr 2026 02:10 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में रोमांस स्कैम का बड़ा खुलासा, फर्जी प्यार के जाल में फंसाकर ठगी

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