दिल्ली में रोमांस स्कैम का बड़ा खुलासा, फर्जी प्यार के जाल में फंसाकर ठगी

ठग अक्सर पहले भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं और फिर अलग-अलग बहाने से पैसे मांगने लगते हैं, जैसे गिफ्ट भेजने या कस्टम क्लियरेंस का खर्च, अचानक मेडिकल इमरजेंसी, या बिजनेस और ट्रैवल से जुड़ी परेशानियाँ। ऐसे लोग आपकी सहानुभूति का फायदा उठाकर आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऑनलाइन व्यक्ति आपसे किसी भी बहाने से पैसे मांगता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और बिना पूरी जांच-पड़ताल के कभी भी पैसे न भेजें।