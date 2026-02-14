‘सरकार को अपना काम करने दो’…सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को लगाई फटकार

देश में संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर एक बार फिर महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में लोकल बॉडी चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकना उचित नहीं है और समय पर चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व है। मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के कुछ निर्णयों में हस्तक्षेप और डिलिमिटेशन प्रक्रिया के आधार पर चुनाव स्थगित करने की मांग से जुड़ा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए भविष्य में ऐसे हस्तक्षेप को गंभीरता से लेने की बात कही है।