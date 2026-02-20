बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने से कोई मना नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Religious Structure:सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में उस याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसमें मुगल बादशाह बाबर (Mughal Emperor Babur) या 'बाबरी मस्जिद' (Babri Masjid) के नाम पर किसी भी नई मस्जिद या धार्मिक संरचना (Religious Structure) के निर्माण और नामकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। देश की सर्वोच्च अदालत के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। पीठ ने मामले की प्रकृति को देखते हुए इस याचिका में दखल देने या कोई भी निर्देश जारी करने में अपनी अनिच्छा (disinclination) जाहिर की। अदालत के इस स्पष्ट रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी याचिका तुरंत वापस ले ली।