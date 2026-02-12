बंगाल में Babri Masjid की वापसी ? हुमायूं कबीर ने शुरू किया निर्माण, योगी की चेतावनी भी बेअसर

Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव (West Bengal Election 2026) से पहले एक नया और बड़ा धार्मिक मोड़ आ गया है। पूर्व टीएमसी विधायक और अब जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) ने अपने विवादित 'मिशन बाबरी' को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। 11 फरवरी 2026 को मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में बाबरी मस्जिद (Mission Babri Masjid) जैसी दिखने वाली एक भव्य मस्जिद का निर्माण कार्य आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। इस आयोजन में हुमायूं कबीर ने अपनी सियासी ताकत का भी जम कर प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से ही करीब 1200 हाफिजों और मौलवियों ने कुरान का पाठ किया। इसके बाद दोपहर 12 बजे हजारों लोगों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से मस्जिद की पहली ईंट रखी गई। कबीर का दावा है कि यह मस्जिद हूबहू अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी होगी और इसे बनाने में करीब 50 से 55 करोड़ रुपये की लागत आएगी। करीब 7 बीघा जमीन पर बन रही इस मस्जिद में एक साथ 10,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। कबीर ने ऐलान किया है कि यह काम अगले दो बरसों में पूरा कर लिया जाएगा।